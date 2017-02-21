“مدني حائل” يباشر حريق بمجمع للأجهزة الكهربائية

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل بلاغاً عند الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم، يفيد بوقوع حريق بمجمع تجاري مختص ببيع الأجهزة الكهربائية بحي صبابة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي لـ«الشرق»؛ أنه عند وصول الفرق للموقع أتضح أن الحريق محصور في جزء متوسط من المعرض، بعد ان نجحت أنظمة الرش التلقائي المتوفرة بالمنشأة من إخماد الحريق دون امتداده لبقية الأجزاء في الصالة.

وأضاف: قامت فرق الدفاع المدني بطرد الدخان من الموقع ولم ينتج عن الحادث أية إصابات ولله الحمد، حيث لاتزال إجراءات التحقيق جارية لكشف أسباب الحريق.