“المعتل” صاحب الحركات غير اللائقة مع طفلة في قبضة الأمن

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على شخص ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بحركات غير لائقة مع طفلة أمام أحد المحال التجارية، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي.

وقال في بيان له : عقب انتشار الفيديو المتداول، الذي أظهر شخصاً يمسك بطفلة ويقوم بحركات غير لائقة معها، تم جمع المعلومات عن المقطع وتحليله، حيث تمكّنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هُويته وضبطه.

وأضاف: بسماع أقوال الشخص المذكور، اتّضح عليه علامات “الاعتلال النفسي”، ما ترتب عليه التحفظ على الشخص، تمهيدًا لإحالته إلى جهة الاختصاص.