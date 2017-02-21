الامم المتحدة تكرم الفنان السعودي عبد الله العامر

كرمت منظمة الامم المتحدة للفنون وضمن فعالية مهرجان جرامازيس في جمهورية مصر العربية والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنان السعودي عبد الله العامر وذلك مساء أمس الأول.

وجاء هذا التكريم الذي تم بالتعاون مع مجلس السلام والتنمية الحضارية و حضره نخبة من الشخصيات الدولية والدبلوماسية والعامة نظير ما قدمه الفنان السعودي – الذي يشغل حاليا منصب الامين العام للمهرجان العربي للاعلام والسياحي – نظرا لمجهوداته في عدد من الدول العربية وعلى راسهم المملكة، وجمهورية مصر في مجال تنشيط السياحة الداخلية الشيء الذي ساهم في دعم السياحة من خلال اقامة عدد من الاتفاقيات في الدول العربية.

وشملت عروض المهرجان الذي يقام في دورته الثانية لهذا العام في دار اوبرا جامع مصر سبعة عشر عرض ساهم فيها العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والامارات وتركيا وامريكا بريطانيا واسبانيا وروسيا والهند وغيرهم اضافة الى البلد المضيف مصر .

وقال العامر: ” اسعدني جدا ان يتم تكريمي اليوم في مصر من منظمة دولية لها اهميتها استطاعت ان تلمس ما قمنا به من مجهود على مدار شهور عديدة والاهم اني استطعت ان أرفع اسم المملكة العربية السعودية الذي يشرفني وانتمي اليه عاليا وأهدي هذا التكريم الى سيدي خادم الحرمين، الملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده و نعاهدهم على الاستمرار بالعطاء الدائم.

وعلى صعيد انشطة المهرجان العربي للاعلام السياحي اشار” العامر ” الى ان المهرجان سيقوم في الفترة القادمة بتكريس كافة امكانياته للتعاون مع فعالية مدينة ابها عاصمة السياحة العربية التي من المقرر اقامتها في شهر رجب/ ابريل القادم والتي سيتم تنفيذها باشراف مباشر من امير منطقة عسير الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

يذكر أن المهرجان تبنى هذا العام شعار ” العروس حول العالم ” لما تمثله العروس ولباسها من انعكاس لمختلف الثقافات التي تجتمع معا.