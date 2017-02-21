القبض على سعودي قتل وافداً مصرياً

نجحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بأحد المواطنين (في العقد الثالث من العمر) في وقت قياسي، بعد أن أقدم على قتل وافد مصري بإطلاق النار عليه (في الرأس وأجزاء من الجسد)، اثر خلاف شخصي بينهما.

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، قال إن بلاغًا ورد إلى مركز شرطة ديراب بتاريخ 21/5/1438هـ من أحد المواطنين يفيد بمشاهدته شخصًا ملقى على الأرض مصابًا بطلق ناري قد فارق الحياة.

وأضاف: انتقلت الجهة المختصة فورًا إلى مسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائية، ووجدت جثة لوافد (مصري الجنسية في العقد السادس من العمر) ملقاة على الأرض بها عدة طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد قد فارق الحياة.

وأشار إلى أنه تم رفع ما وُجد من آثار بمسرح الحادث، وإيداع الجثمان المستشفى. وبإجراء التشريح من قبل الطبيب الشرعي تبين إصابة المجني عليه بست طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من جسده.

وبين أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، شكلت فريقًا متخصصًا لدراسة القضية والعمل على سرعة كشف هوية الجاني، واتخذت جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن الاشتباه في سعودي في العقد الثالث من العمر، وضبطه.

وتابع: بسماع أقوال الجاني، أقر بإطلاقه النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته نتيجة خلاف شخصي بينهما، وقد قام دل على مكان السلاح المستخدم في الجريمة؛ حيث جرى تحريزه. وتم التحفظ على المتهم وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.