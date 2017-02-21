مقذوفات حوثية تصيب 4 باكستانيين في نجران

أصيب أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية جراء تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها جماعة الحوثي المتمردة على مدينة نجران، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج.

وقال نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع، إن رجال الدفاع المدني باشروا بلاغاً عن اصابة (٤) مقيمين من الجنسية الباكستانية نتيجة تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية بإتجاه مدينة نجران ، حيث تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات .