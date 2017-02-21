عناصر إرهابية تزرع عبوة ناسفة جوار ملعب رياضي جنوب اليمن

فكك خبراء المتفجرات الليلة الماضية عبوة ناسفة، كانت مزروعة في ملعب رياضي بمدينة جعار في محافظة أبين جنوب اليمن.

ونقلت مواقع إعلامية محلية عن مصدر أمني إن مدنيين عثروا على عبوة ناسفة محلية الصنع كانت معدة للتفجير زرعها مجهولون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في ملعب بمنطقة جعار، والذي يشهد بطولة رياضية محلية، مضيفاً أن العبوة لفت بعبوة بلاستيكية وتم إلقاؤها في الملعب.

وأضاف المصدر أن قوات الحزام الأمني انتشرت في الموقع، وقامت بتمشيط الملعب تحسباً لوجود مواد متفجرة أخرى زرعتها تلك العناصر الإجرامية الارهابية التي تستهدف أمن وحياة المدنيين.