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أعلن الجيش التركي اليوم الثلاثاء، مقتل 44 من مسلحي تنظيم “داعش” الارهابي في عمليات تساندها تركيا حول مدينة الباب السورية، وفي ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وأضاف، أن جنديا تركيا قتل وأصيب آخران خلال جهود لنزع الألغام والمتفجرات في المنطقة، مؤكدا من جديد أنه بسط سيطرته إلى حد بعيد بالمناطق السكنية في الباب.

ومدينة الباب معقل تنظيم “داعش” وتبعد 30 كيلومترا عن الحدود التركية، وهي هدف رئيسي منذ أن بدأت تركيا توغلا مع المعارضة السورية في أغسطس لطرد المتشددين من حدودها ومنع تحقيق فصيل كردي مسلح لمكاسب هناك.

وأكد الجيش التركي، مقتل 15 من المتشددين في اشتباكات وقصف مدفعي وضربات جوية خلال العمليات في الباب، فيما قتل 29 ودمرت أربعة مبان في الضربات الجوية للتحالف.