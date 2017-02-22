مقذوفات حوثية تصيب 4 مقيمين في نجران

أصيب أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية جراء تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها جماعة الحوثي المتمردة على مدينة نجران.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله آل فارع، أن رجال الدفاع المدني باشروا أمس، بلاغاً عن إصابة أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية نتيجة تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، مضيفاً أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

1010401_351 جانب من آثار المقذوفات (الشرق) 1010398_351 جانب من آثار المقذوفات (الشرق) 1010400_351 جانب من آثار المقذوفات (الشرق) 1010399_351 جانب من آثار المقذوفات (الشرق)