أصيب أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية جراء تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها جماعة الحوثي المتمردة على مدينة نجران.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالله آل فارع، أن رجال الدفاع المدني باشروا أمس، بلاغاً عن إصابة أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية نتيجة تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران، مضيفاً أنه تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وباشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
مقذوفات حوثية تصيب 4 مقيمين في نجران
أصيب أربعة مقيمين من الجنسية الباكستانية جراء تعرضهم لشظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها جماعة الحوثي المتمردة على مدينة نجران.
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