بالعين المجردة
خالد السيف
جنّة داعش نار ونارها الجنّة
استفاض عن «داعش» القول بأنّهم (خوارج) وقد شهدت الأمة بأئمتها – المعتبرين – اليوم بأنّ ما تأتيه هذه النابتة ليس من الإسلام في شيء وإن تلبّسوا – باطلاً – بما يُظن بادي الرأي بأفعال «جهاد» يُحقّقون جراءه (مشاريعهم الخاصة) ذلك أنّهم ليسوا على شيءٍ ذي بالٍ مما يُبتغى من «الجهاد الشرعي» تحقيقه، ومن واقع ما تظافر من أحاديث -النبي صلى الله عليه وآله وسلم- (الصحيحة) في شأن «الخوارج» فإن الحكم عليهم إنما هو صادر عنه – بأبي هو أمي – إذ هو من قال في حقهم «لَئِنْ لَقِيتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ» وهو القائل «هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ».
وثمة نصوص هي أكثر من هذه – قد جئتُ عليها في مقالاتٍ سابقة – تدفعنا إلى القول: بأنّه ليس من بأسٍ حين الشهادة عليهم فيما سيكون إليهم مصيرهم في الآخرة.
أخذاً من قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لما مرت عليه جنازة «هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة..».
ولابن تيمية في منهاج السنة 5/295 كلامٌ نفيسٌ فليُراجع في شأن الشهادة بجنةٍ أو بنارٍ لمعين إذ ليس من غاية المقالة تحرير ذلك.
وعند الإمام أحمد وابن ماجة وفيه «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بم ذاك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيئ أنتم شهداء الله بعضكم على بعض» وهذا الحديث حسنه ابن حجر وجملة من بعض المتأخرين نزعوا إلى تصحيحه.
واختار ابن تيمية القول بـ «أن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإنه يُشهد له بالجنة وإن لم يَرد فيه نص فقال (ولا يُشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو اتفقت الأمة على الثناء عليه).
ولا بأس من إعادة الحديث الذي صدّرنا به الكتابة قبلاً لينتظم الاستيعاب وذلك فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال {مرّوا بجنازة فأثنوا عليها خيرآ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم – (وَجَبَت)، ثم مرّوا بأخرى فأثنوا عليها شراً فقال (وَجَبَت) فقال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- ما وجبت؟ قال (هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرآ فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض) وأنتَ ترى من خلال ظاهر الحديث أنّ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قد علّق الحكم على شهادة المسلمين مكتفياً به.
ولن يستقيم لنا فقه الحديث السابق إلا حين ينضاف إليه ما قد أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله) وهو عملٌ فيما يظهر لنا – جميعاً – يُعد من أقرب القربات إذ هو مما تتمحّض به العبادة لله تعالى ذلك أنّه جاهد – خرج يبتغي الموت في سبيل الله ليس إلا- ونثنّي هاهنا بما قاله المحقّقون علماً وفقهاً حيث وكّدوا بأساليب مختلفة على هذا المعنى «أنه لا يُشهد لمعين بأنه في الجنة أو في النار إلا من قام الدليل على حكمه في الآخرة، وقد نص أهل العلم في كتب العقائد أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فمن قام الدليل على أنه في الجنة وجب الإيمان بأنه في الجنة، ومن قام الدليل على أنه بعينه في النار وجب الإيمان بأنه في النار، وإلاّ فالواجب إطلاق الحكم العام بأن المؤمنين في الجنة والكفار في النار..»
ولا بد من الختم بهذا الحديث لنتبيّن أن«داعشاً» قد أتت من الأفعال – المجرمة – ما يسبغ عليه لقب «كلاب النار» امتداداً لأجدادهم «الخوارج» في الاعتقاد وفي المنهج عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- «الخوارج كلاب النار» والحديث (صحيح) ومثله عند أحد – وغيره في المسند – عن أبي أمامة.. وهو كذلك في (المصنف) لعبدالرزاق، وقال الحاكم عنه هو (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.
أما عن أوجه الشبه ما بين الخوارج وبين «كلاب أهل النار» فلنقرأه جميعاً في هذه المنقولات:
* قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (أَيْ هُمْ كِلَابُ أَهْلِهَا، أَوْ عَلَى صُورَةِ كِلَابٍ فِيهَ).
* والمناوي في «فيض القدير» وكّد على أن المعنى هو (أنهم يتعاوون فيها عواء الكلاب، أو أنهم أخس أهلها، وأحقرهم، كما أن الكلاب أخس الحيوانات وأحقرها) ثمّ أضاف (والحكمة من عقابهم بهذا العقاب: أنهم كانوا في الدنيا كلاباً على المسلمين، فيكفرونهم ويعتدون عليهم ويقتلونهم، فعوقبوا من جنس أعمالهم، فصاروا كلاباً في الآخرة) ولم تزل بعد «داعش» تُمارس نباحها في تمدّدٍ على نحوٍ فاحشٍ يتوكّد معه أحقيّتهم بلقب «كلاب أهل النار».
فأي جنّة إذن تلك التي يَعِدُ بها «الداعشيّون» أتباعهم وأيّة نارٍ تلك التي يتوعّدون بها خصومهم؟!
ترى يا دكتور كثير من عربنا ودكاترتنا لا زال يؤيد داعش بحجة حماية اهل السنه رغم ان داعش والقاعده ومن لف لفهما من منظمات اجراميه اخرى…هم فعلا اوسخ الناس لاتخاذهم الدين مطيه لتحقيق اهدافهم…..ومن يقول ان الارهاب فكر فهو مخطيء…الارهاب جرم ومرض يحتاج البتر وليس الحوار….. داعش والقاعده نبته شيطانيه تلتف حولها الشياطين ….ابتسم
البعض يجعل ان السبب الرئيسى للعمليات الإرهابية والانتحارية هو زرع الوهم لديهم بان من يقوم بتلك الأفعال سوف يجد سبعين من الحور العين فى انتظاره والترحيب به واستقباله على أبواب الجنة ، والامر لا يجد له سندا صريح من القران الكريم ، ان الحديث عن أهل الجنة والنار هو من الغيبيات ، قد يحسب البعض ان النساء فى الجنة يلبسون العبايات السوداء التى تنشر فى دول الخليج ، بينما نساء النار هم من كانوا يرتدون ملابس السباحة على الشواطىء وهم من اصحاب الشعر الاشقر والعيون الزرقاء والبشرة البيضاء ، ويصل النقاش الى انه لا احد يعلم من هم سكان الجنة ومن هم سكان النار لأنه لم يسبق لأحد ان كان فى الجنة وجاء الى الدنيا ليحدث عن الأفراد هنالك ، الا ما كان من حديث الإسراء والمعراج وهو لا يتحدث الا عن مقياس الأخلاق والإيمان ، لابد من تغير الحديث عن مفهوم الجهاد الصحيح لهؤلاء تتعلق اوهام البعض بالطريق الخاطىء الى الجنة لكى لا يقصد اقصر الطرق الى جهنم
تحياتي لك ياشيخ خالد ….أولا يجب أن نحمد الله أن رجال الداخليه لدينا تحت إشراف وقيادة ولي العهد- يحفظه الله-…. قضت على هذه الظاهره وأكاد أجزم انه لم يتبقى إلا أفراد من القدامى المغرر بهم جهلا أو بسوء نيه وهم تحت المجهر و في انحسار ملموس
-ولله الحمد -….وأما الخوارج هم من خرجوا على إجماع الامه وعلى ولي الأمر وعلى دولتهم ….وهؤلاء الآن لاينطبق هذا التعريف إلا على الحوثيين الذين خرجوا على دولتهم وعلى إجماع
أما داعش التي غير اسمها إلى ( الولاية الاسلاميه في العراق وسوريا) نصا ؟!!!وذلك بهدف عدم تعميم الشام التي فيها لبنان وفلسطين ؟!!!… ولذا الغي إطلاق كلمة الشام وإنما العراق وسوريا ولذا سميت في الإعلام الغربي (Isis)…وأما من يطلق عليهم داعش لمعنى مختصر لمصطلح دولة العراق والشام وهم يوجد من بينهم خوارج (وهم من خرج بدون موافقة دولته ولذا يعتبر من الخارجين عليها وعلى سياستها وعلى توجهاتها) ..واغلب المنتمين لداعش مرتزقة أو جهله في حاجة للمال ولكن تحت إشراف أجهزة مخابرات عالميه
يتبع2……
كما يحدث فعلا في العراق وسوريا…. واذا أردت أن تعرف من يرعاهم فعليك معرفة المستفيد ….والمستفيدين طبعا إيران وسوريا ومن ثم أعداء العرب أيا كان هؤلاء ؟!!….
وهم نهايتهم بسيطه جدا بنهاية الاسد في سوريا وإخراج إيران من العراق وسوريا واليمن وتصحيح الحكم الطائفي المقيت في العراق وسوريا. ….وتنتهي هذه المجموعات التي استغلت من بعض المخابرات الغربيه بإخراج شباب لديهم بإغرائهم للإنظمام لهذا التنظيم….
وذلك لتبرير منعهم وعدم عودتهم لبلدانهم المهاجرين اليها في اوروبا او المولودين فيهاولتبرير التضييق على المسلمين من بعض هذه الدول التي تتبنى هذه الاستراتيجيه مع الأسف …..
هذه مجرد افكار وتفاعل واستنتاجات حسب ماظهر من قراءة للأحداث المتداوله في الإعلام ….
أبو عبدالله الاصلي….