حائل: حريق في مجمع للأجهزة الكهربائية بـ «صبابة»

باشرت فرق الدفاع المدني في مدينة حائل بلاغاً عند الساعة الواحدة من صباح أمس الثلاثاء، يفيد بوقوع حريق في مجمع تجاري مختص ببيع الأجهزة الكهربائية بحي صبابة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي لـ«الشرق»؛ أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحريق محصور في جزء متوسط من المعرض، بعد أن نجحت أنظمة الرش التلقائي المتوفرة بالمنشأة من إخماد الحريق دون امتداده لبقية الأجزاء في الصالة.

وأضاف: “قامت فرق الدفاع المدني بطرد الدخان من الموقع ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، حيث لاتزال إجراءات التحقيق جارية لكشف أسباب الحريق”.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٧) صفحة (٧) بتاريخ (٢٢-٠٢-٢٠١٧)