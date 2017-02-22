سامية البريدي
قشور التعليم
عندما يتوفى ابنك أو أغلى إنسان لديك تتمنى أن تجد من يواسيك في وفاته ويجبر كسرك في فراقه، نواف الأحمري توفي، وبالفعل هو قضاء وقدر ولا ننكر ذلك، لكن لم ينتظر الشعب أو أهل الطفل أي تبرير للحادثة إنما كانوا يتمنون أن يواسيهم أحد من منسوبي التعليم أو حتى الوزير، لكنهم تعاملوا مع الأمر وكأنه ليس طالبا في مدارس التعليم.
من ينظر إلى واقع التعليم في الفترة الأخيرة يجد أنه أصبح لا يركز إلا على القشور، بعيدين كل البعد عن تطوير التعليم، لماذا نحن حاصلون على المركز 66 بين دول العالم في التعليم، لماذا لا نحصل على المراكز الأولى ونقتدي بسنغافورة واليابان، نهتم بالتعليم وبالمناهج وبالطالب والمعلمين وكل ما يرفع من مستوانا التعليمي، لكننا لا نجد إلا قرارات أشبه ما يقال عنها بأنها«تافهة» مثل قرار منع زوار وأولياء الأمور من الدخول بالجوال للمدارس، إيقاف زيادة الرسوم المدرسية للمدارس الأهلية، وغيرهما لكن أين حلول وظائف المعلمين، وأين الحلول لوفاة المعلمات بسبب الطرق الوعرة والبعيدة، وكذلك ضعف المناهج الدراسية، التي أصبحت لا تتوافق مع الواقع الذي نعيشه ولا التخصصات.
أيضا لماذا لا تجدد الدماء الشابة بالوزارة والإشراف النسائي لماذا مازال هناك موظفون وموظفات قاربوا على سن الخمسين وعلى رأس العمل وعلى مناصب عالية، ومازال أسلوب التعجرف مستمرا، أين الشباب وأفكارهم التي سترفع من التعليم ومن المجتمع، عندما يوظف الشباب في الوزارات والمؤسسات نجد فيها فرقا بينها وبين من هم مازالوا في العصر الحجري.
لكن مشكلة التعليم لدينا هي أن قانونهم «تجاهل ولا تنفذ ما يرغبه المواطن، وضع الصعوبات قدر ما تستطيع، ومهما كان أنت الصواب والمواطن خطأ».
الأخت الكاتبة صدقت في العنوان وأوجزت كثيرا في المحتوى! وإلا فالحديث يطول كثيرا عن تخلف جميع وزارت التربية والتعليم في العالم العربي، ولو على درجات متفاوتة، والفارق مازال يتسع ويتسع بينها وبين العالم الغربي والهوة الآن ساحقة ببعد زمني ينيف على ربع قرن في أفضل الأحوال! عظم الله أجر أهالي الطالب الفقيد الذي لا أدري ماهي قصته، وعظم الله أجر دولنا العربية في وزارات ومديريات تعليمها.
تولى التعليم الامير المثقف المحب للعلم والعلماء / خالد الفيصل وقلنا سننافس العالم الأول في أقصر وقت ممكن ، وبقينا حيث كنا .. وتولى التعليم وزيرنا الحالي فلم يحرك ساكنا .. السؤال : ما الذي يعيق تطور تعليمنا ؟ وكيف يمكن أن نتجه نحو المستقبل ولو كره المعيقون ؟ نقطة في اخر السطر ( . ) .
شكرا على مرورك د غسان العوف وفعلا كما ذكرت لكننا نرجو ان يتطور في السنوات القادمه وان تستمع وزاره التعليم الى المواطنين فهم لهم نظره ايضا
أستاذه سامية … موضوع شيق بارك الله فيك. لا تهتمي عزيزتي. فنحن نتطور بالطاولات والكراسي. نتطور بكثرة التعاميم. نتطور بعدم إيجاد عمال نظافه بالمدارس. نتطور بايقاف الميزانية التشغيلية. نتطور بمطالبة المدارس بإعطاء ادارات التعليم ١٠/ بالمئة من ايرادات المقصف الذي لايسد ايجار عامل النظافة الذي أتى به قائد المدرسة مخالفا لأنظمة الدولة …. اليست هذه تطورات ؟ أم تريدين المزيد … فكم وزير مر على وزارتنا الغراء. حتما سنتفوق على اليابان وسنغافورة
سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري ..
رعاك الله أستاذه سامية وجبر الله أهل الفقيد الاحمري
اخوكم :- عايد رحيم الشمري