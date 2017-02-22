العطيشان يدشِّن أسبوع الشجرة الـ 40

دشَّن محافظ حفر الباطن عبد المحسن العطيشان، أمس، فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40 والذي ينظمه فرع الزراعة بالمحافظة بعنوان «الشجرة حياتنا».

وأوضح مدير فرع وزارة الزراعة الدكتور فهد العنزي أن احتفال المحافظة بأسبوع الشجرة وتخصيص يوم من كل عام هو تتويج للجهود التي تقوم بها البلاد في تنمية وتطوير الغطاء النباتي إدراكاً ووعياً منها بأهمية الشجرة في حياة المجتمع من كل النواحي بيئياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت منذ عدة سنوات بالعمل على إنشاء المحميات الطبيعية واستزراع عديد من البذور والنباتات الرعوية، وكذلك عديد من المشاتل ومراكز إكثار النباتات الرعوية، إضافة إلى وضع الخطط والتشريعات لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي الخضراء ووقف الاحتطاب وبيع الحطب والفحم المحلي وتشجيع الاستيراد من الخارج واستخدامه من قبل السكان كبديل للحطب والفحم المحلي. وأكد العنزي مشاركة فرع وزارة الزراعة بحفر الباطن مع إدارة التعليم من خلال مشروعي «غرس القيم، وفن المثابرة»، وذلك باختيار عدد من المدارس من البنين والبنات وتزويدهم بالبذور وجميع مستلزمات الزراعة والعناية بها. من جهته، طالب الناشط البيئي بحفر الباطن سند الحشار بوقف كافة أسباب التدهور والاستنزاف التي تعاني منها الشجرة، متمنياً من الأجيال الواعدة أن تستخدم كل السبل والتقنيات المتطورة لإدارة الموارد المتاحة من مراعٍ وأراض وإنقاذ الأنواع النباتية المتبقية، وتشجيع الممارسات الرشيدة تجاه ثروتنا النباتية في أرجاء المدن والبوادي. وأشار إلى أهمية تبني استراتيجيات التنمية المستدامة وعلى رأسها استراتيجية المراعي المستدامة، وذلك بتشجيع أبناء المحافظة على إنشاء بنوك للبذور والمشاتل الرعوية الخاصة وحصاد مياه الأمطار، وتأسيس جمعية بيئية تعاونية لمربي الأغنام. من جهته، قام محافظ حفر الباطن بغرس أول شجرة، وتكريم الجهات الحكومية والأشخاص المشاركين في فعاليات الأسبوع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٧) صفحة (٥) بتاريخ (٢٢-٠٢-٢٠١٧)