8 آلاف كويتي يؤدون الحج المقبل .. وإشادة هولندية وكازاخية بجهود المملكة

سيصل عدد الحجاج الكويتيين هذا العام إلى 8 آلاف، بحسب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، المهندس فريد عمادي. وخلال لقاءٍ أمس في مكة المكرمة؛ بحث عمادي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، المهندس عباس قطان، الخدمات التي ستُقدَّم إلى الحجاج الكويتيين. وأشاد عمادي بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، من توسعات جبّارة في الحرمين وأعمال تطويرية في المشاعر المقدسة بهدف التسهيل على الحجاج. وأوضح: «التعليمات واضحة وصريحة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، وتؤكد على التقيد والالتزام بالتعليمات الخاصة واللوائح المنظمة لأمور الحج والحجاج»، لافتاً إلى بث وسائل الإعلام الكويتية برامج توعوية في هذا الجانب. ونوه عمادي، في الوقت نفسه، بدور مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ومكاتب الخدمة الميدانية التابعة لها. بدوره؛ أفاد المهندس قطان بأن اللقاء مع عمادي بحث مختلف الترتيبات اللازمة للحجاج الكويتيين؛ وشهِد التأكيد على أهمية توعيتهم بالسلامة العامة، وجميع مراحل الحج، والتعليمات التي استُجِدّت هذا العام. وأشار قطان إلى أهمية التقيّد بالبرامج التي أعدتها وزارة الحج والعمرة السعودية؛ كتفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة. في سياقٍ متصل؛ بحث وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، والسفير الهولندي لدى المملكة، يوست رينتشيس، المواضيع المتعلقة بشؤون الحجاج والمعتمرين من مسلمي هولندا. وخلال لقائهما أمس في الرياض؛ أشاد السفير رينتشيس بالتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى الحجاج الهولنديين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، منوّهاً بالخدمات التقنية الرفيعة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة السعودية. إلى ذلك؛ التقى وفد حجاج كازاخستان، أمس في مكة المكرمة، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل. وأشاد رئيس الوفد الكازاخي، إبرجان مايا مويروف، بالخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى ضيوف الرحمن، منوهاً بالعناية الكبيرة التي توليها المملكة للحجاج والعمار والزوار وبالخدمات الرفيعة التي تقدمها وزارة الحج والعمرة السعودية. وأشار الدكتور الشريف، من جهته، إلى عمل الوزارة بشكل دؤوب لتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لكافة ضيوف الرحمن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٧) صفحة (٢) بتاريخ (٢٢-٠٢-٢٠١٧)