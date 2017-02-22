250 زائراً لفعاليات «أربعين حماية أربعين شفاء»

بلغ عدد زوار فعاليات الأسبوع الخليجي التوعوي عن السرطان الذي تنظمه إدارة الصحة العامة التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في مجمع دارين مول التجاري تحت شعار «أربعين حماية أربعين شفاء»، أكثر من 250 شخصاً.

وتهدف الفعاليات إلى نشر الوعي حول أهم أنواع السرطانات في المنطقة، وتؤكد أن الكشف عنها مبكراً يساهم في زيادة نسبة الشفاء إلى 90%، وشملت الفعاليات أركاناً للتعريف بالسرطان بصفة عامة والفرق بين أنواع الأورام وطرق الوقاية وتغيير مفاهيم خاطئة عنه، إضافة إلى ركن لمكافحة التدخين لتوعية المجتمع حول علاقة التدخين بأغلب السرطانات التي تصيب الرجال والنساء كسرطان الرئة والفم والمعدة والمثانة وغيرها، وكذلك توعية الشباب عن خطورة التدخين على الصحة والطرق العلاجية المتاحة حالياً في عيادات مكافحة التدخين بالمنطقة الشرقية الراغبين في التوقف عن التدخين. كما شملت الفعاليات ركناً عن سرطان الرئة تحت عنوان «لنتنفس هواءنا نقياً» من خلال عرض أهم أعراض سرطان الرئة وكيفية الكشف عنها وعلاقته بالتدخين، إضافة إلى ركن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر للثدي عند سن الأربعين، إضافة إلى ركن عن سرطان الرحم وطرق الوقاية منه من خلال الشرح المفصل للسيدات عن طرق الإصابة وأهم الأعراض وأهم طرق الفحص المتاحة للكشف المبكر وأهمية ذلك في زيادة فرص الشفاء، كما تضمن المعرض التوعية بسرطان القولون وهو السرطان الأول الذي قد يصيب الرجل، إضافة إلى ركن العلاج الطبيعي والرياضة وتناول أهم أنواع الرياضة المتاحة في زيادة المناعة والتقليل من الأمراض جميعها من بينها السرطانات باتباع أسلوب صحي في الحياة، إلى جانب ركن التغذية الصحية ومكافحة السمنة، وأهم المواد الغذائية التي تحتوي على مواد ضد الأكسدة ولها دور في محاربة السرطان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٧) صفحة (٤) بتاريخ (٢٢-٠٢-٢٠١٧)