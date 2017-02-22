مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع لـ 0.19%

زاد مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي ” في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وصعد نيكي 0.19 في المئة مسجلا 19419.22 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة ليصل إلى 1559.44 نقطة.