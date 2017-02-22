في بداية التعامل بطوكيو..

مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع لـ 0.19%

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طوكيوواس

زاد مؤشر الأسهم اليابانية “نيكي ” في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وصعد نيكي 0.19 في المئة مسجلا 19419.22 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المئة ليصل إلى 1559.44 نقطة.

طوكيو  |  واس
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