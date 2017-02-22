إصدار أول رخصة مهنية في مكة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة أول رخصة مهنية فورية في منطقة مكة المكرمة من خلال بوابة “بلدي” الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، على موقعها الإلكتروني للبوابة الوطنية للمجتمع البلدي، في ظل التطور التقني والمعرفي الذي تسعى إليه الوزارة، سعياً للارتقاء بجودة المعيشة في المدن السعودية وبناء على رؤية القطاع البلدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بأمانة العاصمة المقدسة أحمد حكمت الله، أن الأمانة حريصة على دعم وإنجاح هذه المبادرة وتقديم الخدمات المختلفة عبر شبكة الانترنت وتسهيل إجراءات المواطنين من خلال إتاحة الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم.

وأشار إلى أن هذه الخدمة الإلكترونية أصبحت متاحة لجميع المواطنين من خلال بوابة البلدية شريطة أن يوفر المواطن جميع الاشتراطات اللازمة للحصول علي الرخصة قبل تقديم الطلب في بوابة بلدي الالكترونية، حيث أن هناك قائمة محددة من الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها في اختيار النشاط المطلوب في بوابة بلدي، مبيناً أن هذه الخدمة من ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي كانت نتاج تعاون مشترك بين الجهات المختصة بأمانة العاصمة المقدسة و تقنية المعلومات بالوزارة، حيث تم تسخير الإمكانات التقنية والفنية المتوفرة لإنجاح هذه المبادرة .