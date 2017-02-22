القيادة تهنئ رئيس جمهورية غويانا التعاونية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الرئيس دافيد آرثر جرانجي، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلاده .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس آرثر، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الصديق اطراد التقدم والازدهار .

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس دافيد آرثر، بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلاده، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

وكذلك بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس رئيس جمهورية غويانا التعاونية بمناسبة ذكرى يوم إعلان الجمهورية لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية غويانا التعاونية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.