انتحار آسيوي في القطيف

أنهى عامل آسيوي حياته في مبنى سكني ، في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهرين في بلدة عنك بمحافظة القطيف.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف تبلغت عن مباشرة إدارة الدفاع المدني لبلاغ عن العثور على وافد آسيوي ثلاثيني متوفى بعد فتح باب غرفته بناء لطلب كفيله.

وباشر المختصون بالشرطة الانتقال إلى الموقع حيث تشير المعاينة والافادات الأولية على إقدام الوافد على الانتحار ، تم نقل جثمان المتوفى إلى المستشفى لعرضه على الطب الشرعي وما زالت الحادثه قيد الاجراء تمهيداً لاحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام.