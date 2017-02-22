“الأرصاد”: متغيرات جوية تبدأ من اليوم على حائل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل إلى اخذ الحيطة والحذر، بعد ورود تقارير صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن احتمال أن تمر منطقة حائل بمتغيرات جوية قد تنشط معها الرياح مع فرص لهطول الأمطار، وذلك اعتباراً من مساء هذا اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم بمشيئة الله.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحريي، بالمواطنين والمقيمين بمتابعة مستجدات الحالة الجوية وفق مايصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، واتخاذ تدابير الوقاية عند هطول المطر.