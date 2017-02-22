استئصال ورم سرطاني بحجم نص كيلو من بطن فتاة

نجح فريق الجراحة العامة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إنهاء معاناة أربعينية مع ألم مستمر أسفل البطن.

وكانت المريضة تعاني منه وقد حاولت تخفيف معاناتها على مدى أربعة شهور تقريبآ بواسطة بعض المسكنات .

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية عبد الهادي الربيعي أن المريضة تناولت نسب كبيرة من المسكنات لتقرر بعد ذلك مراجعة المستشفى، ﻻفتاً إلى أنها أدخلت التنويم بعد عمل أشعة مقطعية ومنظار تشخيصي للمعدة والأمعاء. مع خزعات أثبتت وجود ورم سرطاني بالأمعاء (بين الإثنا عشر والصائم) من 4إلى5 سم.

وأكد أنها خضعت لعملية جراحية على يدالدكتور محمد الغيلاني استشاري الجراحة العامة والفريق الطبي حيث تم إستئصال الورم الداخلي وعمل مفاغرة بالأمعاء لتستقر حالة المريضة في غضون عدة أيام وتغادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .