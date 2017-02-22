تركيا ترفع الحظر عن ارتداء الحجاب في صفوف الجيش

رفعت تركيا الحظر المفروض على ارتداء عناصر الجيش من النساء الحجاب.

وفي السنوات الأخيرة، رُفع الحظر على ارتداء النساء في تركيا في الجامعات، ومؤسسات الدولة لكنه ظل مطبقا على النساء العاملات في سلك القضاء والشرطة والجيش.