“ماس كهربائي” يُخلي ثانوية البنات الأولى بالجبيل

تسبب تماس كهربائي بسيط اليوم في إخلاء طالبات مدرسة الثانوية الأولى بالجبيل، بحسب ما أفاد به المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص.

وأوضح أن الحادثة عبارة عن تعرض أحد أفياش الكهرباء بالثانوية الأولى بالجبيل اليوم عند الساعة التاسعة والربع صباحاً لحريق محدود إثر ماس كهربائي ، مما حدا بإدارة المدرسة لإتباع إجراءات الأمن والسلامة من خلال تنفيذ عملية إخلاء على الفور للمدرسة والبالغ عدد طالباتها ( 650 ) طالبة وتعليق الدراسة وذلك تحسباً لسلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة وقد تم ذلك بنجاح تام ولله الحمد .

وبادرت إدارة المدرسة باستدعاء الدفاع المدني والذي حضر على الفور وباشر مهامه إلى جانب استدعاء اسعاف الهلال الأحمر والتي بدورها باشرت عمل الإسعافات الأولية اللازمة لـ خمسة طالبات تعرضن لحاله إغماء نتيجة حالات الخوف، ونقلن للمستشفى وتلقوا العلاج اللازم وخرجن جميعهن بعد أن تم استقرار حالتهن الصحية ولله الحمد، فضلاً عن اتصال المدرسة بأولياء أمور الطالبات، إلى جانب متابعة محافظ الجبيل ومدير مكتب التعليم الحالة.

كما تم في ذات السياق مباشرة فريق الصيانة والتشغيل مهامها لإصلاح الخلل والتأكد من سلامة كافة نقاط الكهرباء بالمدرسة.

بدوره، قدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس شكره وتقديره لوقوف وتوجيه أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم للإطمئنان على صحة وسلامة طالبات الثانوية الأولى بالجبيل وذلك إثر نشوب حريق محدود في إحدى أفياش الكهرباء بالمدرسة .