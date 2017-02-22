سفارة السعودية بجنوب إفريقيا تحذر رعاياها

حذّرت سفارة السعودية بجنوب إفريقيا، رعايا المملكة من احتمال تنظيم مظاهرات “ضد الأجانب” في بعض المدن، الجمعة (24 فبراير 2017).

وقالت السفارة (في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تويتر)، إن منظمي المظاهرات سيبدؤون مسيرتهم من حي ماراباستار في العاصمة (بريتوريا) إلى مقر المبنى الرئيسي لوزارة الداخلية.

وطلبت السفارة من رعاياها، أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد بأماكن التظاهر، عقب مظاهرات مماثلة، الأسبوع الماضي، شهدت أعمال عنف تجاه الأجانب، تمثّلت في الاعتداء المسلح عليهم، وسرقتهم، والسطو على محالّهم التجارية.