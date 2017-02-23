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غراب صيني متعدد الألوان والحسابات الوهميه .
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غراب ملوّن وهمي بدل العصفور الأزق لحساب لتوتر .
عصفور إتّي/ نصراوي ألّلون / الحسابات،، العلم عند الله .
حسن الخضيري
إرجاع بدل الندرة للطبيب
أحمد هاشم
وزارة الصحة .. هل ينجح أحد؟
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الطريفي يُطلق المسلسل الكرتوني «حكيم وكونج شياوشي»
غراب صيني متعدد الألوان والحسابات الوهميه .
تحديث وتوطير
غراب ملوّن وهمي بدل العصفور الأزق لحساب لتوتر .
عصفور إتّي/ نصراوي ألّلون / الحسابات،، العلم عند الله .