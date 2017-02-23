الفيصلي يُنهي إجراءات التعاقد مع المدرب سوليناس

أكملت إدارة نادي الفيصلي أمس إجراءات التعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وتم توقيع العقد في مقر النادي بمدينة حرمة بحضور رئيس النادي فهد المدلج، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام كرة القدم مدلج المدلج. وسبق للمدرب جيوفاني أن قاد الجهازالفني للفريق عام 2014، وقدم معه مستويات جيدة. وكانت إدارة نادي الفيصلي أكملت اتفاقها مع سوليناس للإشراف على تدريب الفريق الأول في النادي حتى نهاية الموسم خلفاً للمدرب المقال الكرواتي تومسيلاف إيكوفيتش.

يذكر أن الفيصلي يحتل المرتبة الـ 11 في دوري جميل للمحترفين برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة، أقرب الفرق المهددة بالهبوط.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (١٥) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)