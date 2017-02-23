قدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لوقوفه وتوجيهه، أمس، للاطمئنان على صحة وسلامة طالبات الثانوية الأولى بالجبيل، وذلك اندلاع حريق محدود في أحد أفياش الكهرباء بالمدرسة. وأوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الحادثة عبارة عن تعرض أحد أفياش الكهرباء بالثانوية الأولى بالجبيل عند الساعة التاسعة والربع من صباح أمس، لحريق محدود إثر تماس كهربائي، مما حدا بإدارة المدرسة لاتباع إجراءات الأمن والسلامة من خلال تنفيذ عملية إخلاء على الفور للمدرسة والبالغ عدد طالباتها 650 طالبة وتعليق الدراسة، وذلك تحسباً لسلامة الطالبات ومنسوبات المدرسة، وتم ذلك بنجاح تام. وأضاف أن إدارة المدرسة بادرت باستدعاء الدفاع المدني، الذي حضر على الفور وباشر مهامه، إلى جانب استدعاء إسعاف الهلال الأحمر الذي بدوره باشر عمل الإسعافات الأولية اللازمة لخمس طالبات تعرضن لحالة إغماء نتيجة حالات الخوف، وتم نقلهن للمستشفى وتلقين العلاج اللازم وخرجن جميعهن بعد استقرار حالتهن الصحية، فضلاً عن اتصال المدرسة بأولياء أمور الطالبات، إلى جانب متابعة محافظ الجبيل ومدير مكتب التعليم الحالة، ومباشرة فريق الصيانة والتشغيل مهامها لإصلاح الخلل والتأكد من سلامة كافة نقاط الكهرباء بالمدرسة. وأكد الباحص حرص الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على سلامة أبنائها الطلبة وكافة منسوبيها من خلال تهيئة كافة وسائل الأمن والسلامة والبيئة المدرسية المناسبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)