حديث الأطباء
حسن الخضيري
إرجاع بدل الندرة للطبيب
هبَّ معشر الصحيين «يا رب قبل فوات الأوان» مطالبين ببعض حقوقهم التي لم تسلب لكنها وحسب تصريح المسؤولين أوقفت للدراسة لمدة ستين يوماً لكنها تجاوزت فترة الحداد (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ولم تعد ولم تُعلن نتيجة الدراسة إلى تاريخه، ربما اليَوْم بأَلْفِ ساعة مِّمَّا نَعُدُّ! حملات الأطباء تعددت والمحصلة واحدة، لقرون طالبوا بإضافة البدلات التي تشكل حوالي 70 ٪ من راتب الطبيب، وسوف تختفي تماماً عند التقاعد ليصبح وضع الطبيب الاقتصادي سيئاً، وتستمر الجهات المعنية أذن من طين والأخرى من عجين.
منذ أيام أطلق الأطباء هاشتاق بدل الندرة بعد أن طال انتظارهم، وكثرت ديونهم وساءت أحوالهم المادية، ولقد رأيت فيما يرى المديون أن بدل الندرة هو إشارة البداية الحقيقية (إذا تناسينا بدل النقل) والخوف أن يتبعها بدل السكن لا سمح الله، ثم بدل التفرغ عياذاً بالله! لنردد «أكلت يوم أكل الثور الأبيض» ونصبح بين عشية وضحاها كأساتذتنا المتقاعدين الذين انتهى بهم الحال إلى راتب حالته الصحية تترنح بعد أن أصابه فقر مالي مزمن لم ينفع معه حتى السلف. على الجانب الآخر هناك جهل أو تجاهل لما تعنيه الندرة! فهي ليست 20 % فقط من الأطباء سعوديون حسب رأي المسؤول، الندرة ليست في تخصص فريد أو علم جديد أو طب يحتاجه المجتمع كما يفهمها بعضهم وينادي بها كثيرون، ربما الندرة هي أن تكون أيها الطبيب السعودي لست سعودياً، أن تكون ذا شعر أشقر وعيون تتراوح بين العسلية والزرقاء، ولسان أعوج، الندرة التي لن تحصل هي أن تجد فريق الإدارة لمؤسستك الصحية يدافع عنك لدرجة أن يضع المدير وأعوانه مستقبلهم الوظيفي على المحك في سبيل أن تنال حقوقك، وهذا لم ولن يحدث، الندرة هي أن يعاد بدل الندرة!!!
هههههه كل يوم نسمع بذبيحه تذبح وش صاير عليكم وش خلوا لكم الراتب الاساسي
صباحك فل وورد وياسمين و يارب يرجعون لكم اللي راح وقارنوا بين رواتب الاطباء في الدول الثانيه وبين اطبائنا .. وايضا راتب المتجنس اكثر من راتب الطبيب والدكتور السعودي
راتب العسكر معظمه بدلات..وحين التقاعد لا تحتسب هذه البدلات ضمن راتب التقاعد لهذا تجد اكثر الفقراء من العسكر….العسكرالذين يحمون البلاد والاطباء الذين يعالجون الناس….!؟…ابتسم
بيض الله وجهك دكتور حسن
سلمت د
وسلمت يمناك التي تحمل هذا القلم
نرفع الاكف الى الله ان تجد هذه الكلمات صدى طيب واستجابه سريعة
شكرًا على الطرح الجميل
ولكن وماذا عن ؛
الاخصائيون والصيادلة !!!!!
الا يستحقون بدل الندره أو بدل سكن
بما انهم ظلموا في بدل التفرغ والسكن
أم هي انانية الطبيب!!
تمنيت لو ان الطرح كان اشمل
لربما تيسرت الأمور بأمره ،،،،
ابن عمي حسن يحب الوطن والمواطن ويتمنى لهما الخير .. حبّوه كما نحبه ..
بارك الله فيك د.حسن
ليش مستعجل يا دكتور. هم قالوا ٦٠ يوم بالمعيار الحكومي وليس بمعيار المواطن وأنا أقول الصبر طيب
اعضاء هيئة التدريس اسوء حال منكم … احمدوا ربكم سلم الرواتب عندكم مرتفع
دكتور يستلم ١١. الف ريال … سائق اوبر يدخل ١٨ الف شهري
الكاشير في المولات يدخل ٦ الاف
مشرف محل يستلم ١٠ الاف
مندوب مبيعات مع بونص يستلم ١٥ الف
قول على قول
إلّلي يروح ما يرجع يا/ د. حسن وانت سيد العارفين ويوم الدوله بسنه يا معود مثل منت خابر فاصبر وصابر إنّ الله مع الصابرين إذا صبرا ،، لا تستعجل علي رزقك يمكن يبّدلوا بدل ندره بمسمى جديد يتماشى مع رؤية التخطيط والتحديث والتطوير لسنة ٢٠٢٠ أشموا ماهيب ٢٠٣٠ كان رحت تقاعد ولا نابك لا ينبع ولا نخل الحسا،، نصيحتي لك اركد شوي ،، وما يهمّك ما عليك هي فرصه مقدره،، كما قال ابو نوره الله يعطيه طولة العمر والصحه ويطربنا كمان وكمان،
آخر الكلام :
أتْعجب من تعليق اخونا المدرس إنقليزي للمرحله ألأبتدائيه يا دوبك وبكرت غور إشتغل في مدرسه خاصه لواحد من الجماعه ولاّ كان فاتح محل خردوات فب بلجرشي إلى يومك هذا،،العهده على ألرّاوي ماعلينا،، اتعجب يقول إنك إبن عمُّه إيش جاب لجاب جمال شاطئ بحر الديراك لطعوس البرشومي ومساويك الأراك ،، واراك عصي ادمع شيمتك الصبر يا دكتور مع التحيه للجميع .