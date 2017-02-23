ولي العهد: الأمن الإلكتروني جزء من التزام الحكومة بسلامة المواطنين والاقتصاد

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكل ما يسهم في أمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، واصفاً الأمن الإلكتروني بجزء رئيس من هذا الالتزام.

وقال ولي العهد، في كلمةٍ عقب افتتاحه مساء أمس مركز الأمن الإلكتروني، إن “وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقاً من واجبها الوطني الأمني”.

وأوضح أن المركز سيكون المرجع التقني في المملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية، والاستجابة ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني.

وشهد الافتتاح، الذي رعاه ولي العهد، عرض فيلم وثائقي عن المركز وإلقاء عددٍ من الكلمات.

وقال مدير المركز، العقيد الدكتور صالح المطيري، في كلمته “تحقيقاً لرؤية سمو ولي العهد؛ قام المركز ببناء منصة وطنية تقوم بمتابعة مخاطر الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة”.

وأشار المطيري إلى ثلاث مهام أخرى للمركز، هي “تطوير قدرات وطنية تقنية هي الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة”، و”بناء فريق وطني قادر على فهم شبكة الإنترنت ومخاطرها التي تهدد شبكاتنا وأنظمتنا الرقمية”، إلى جانب “بناء منصة لتبادل ومشاركة البيانات والتهديدات ومؤشرات الاختراق والتواقيع الإلكترونية بين المركز والجهات الحكومية والحيوية”.

واطَّلع ولي العهد على المنصة الوطنية للأمن الإلكتروني، واستمع إلى شرح موجز، قدمه المهندس إبراهيم المسفر، عن طبيعة عملها من خلال تحليل الأحداث الأمنية والتعامل معها.

ثم التُقِطَت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الافتتاح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري، ومستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)