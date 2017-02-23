يرعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد اللقاء السنوي الأول للقيادات الميدانية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المزمع عقده في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 2 إلى 3/ 6/ 1438هـ، بحضور مديري عموم التدريب التقني والمهني في المناطق وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية الثانوية في المملكة.
ويهدف اللقاء الى استعراض الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، والمبادرات والبرامج والمشاريع للمرحلة المقبلة بما يتواكب مع رؤية الوطن لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وكذلك مناقشة البرامج التدريبية المساندة، وخدمات هيئة التدريب، ومشاريع التدريب الإلكتروني، وتطوير المناهج والموارد البشرية، والبيئة التدريبية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والمراسم في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس إسماعيل المطاوعة، أنه سيُعقد على هامش اللقاء برنامج تدريبي بعنوان «المهارات الإعلامية للقيادات الميدانية».
«الشرقية» تستضيف مديري الكليات والمعاهد الصناعية
يرعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد اللقاء السنوي الأول للقيادات الميدانية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المزمع عقده في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 2 إلى 3/ 6/ 1438هـ، بحضور مديري عموم التدريب التقني والمهني في المناطق وعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد الصناعية الثانوية في المملكة.
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