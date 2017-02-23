أمير المدينة يدشن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق قباء

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق قباء بامتداد أكثر من 600 متر، وتحويله إلى مسار آمن للمشاة، ويتضمن المشروع التأهيلي للطريق الذي يُعد حلقة ربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، تحسين البنية التحتية للطريق بطريقة تحاكي التراث العمراني القديم للمدينة المنورة، بالإضافة إلى إضفاء بعض اللمسات الجمالية التي تواكب الطراز المعماري الحديث، وتخصيص ساحات عامة لإقامة الفعاليات، وتهيئة مواقع أخرى للأسر المنتجة.

وأكد أمير المدينة أن فكرة المشروع تهدف إلى تطوير وتحسين المواقع الحيوية في المدينة المنورة، وإيجاد وجهات سياحية جاذبة، وخلق مواقع صديقة للإنسان والبيئة، وقال إن مشروع تطوير طريق قباء يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها هيئة تطوير المدينة المنورة لإبراز المواقع التي ارتبطت بأهالي وزوار المدينة المنورة، وضمن خطة المشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها المنطقة.

ويأتي تنفيذ مشروع تطوير طريق قباء بعد اعتماد الدراسات والتصاميم اللازمة عقب سلسلة من ورش العمل واللجان المشكَّلة المختصة من إمارة منطقة المدينة المنورة، وهيئة تطوير المدينة، إضافة إلى أمانة المنطقة، ومشاركة عديد من المختصين والمهتمين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٦) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)