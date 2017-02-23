دورة عن المهارات الأساسية في الجراحة

ينظم قسم الجراحة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، السبت المقبل، دورة تدريبية للمهارات الأساسية في الجراحة.

وقالت استشارية الجراحة في المستشفى الدكتورة فاتن العقيل، إن الدورة تتناول أنواع الخيوط الجراحية، وآخر المستجدات في هذا المجال. مبينة أنها تأتي ضمن الدورات التدريبية التي ينظمها القسم، وتهدف إلى الرفع من مستوى الممارس الصحي في عدة جوانب نظرية وعملية في الجراحة العامة، وسيتم تطبيقها في ساعات الدورة بمشاركة المختص أول في الجراحة الدكتور حسن السليم.

وأضافت أنه سيكون هناك تدريب عملي على طريقة إغلاق الجروح تحت إشراف مدربين من قسم الجراحة في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مبينة أن الدورة تستهدف طلاب الامتياز على وجه الخصوص، وطلاب وطالبات كلية الطب بشكلٍ عام.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٥) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)