الملك يرعى السبت مهرجان سباق الخيل على كأس المؤسس

يرعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت المقبل المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لجياد الإنتاج المحلي.

وتقام هذه المناسبة على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية؛ الذي خُصِّصَ له الشوط العاشر من السباق.

والملك هو الرئيس الفخري لنادي الفروسية.

وأعرب وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، عن بالغ الاعتزاز والتقدير برعاية الملك سلمان للمهرجان؛ التي تأتي تأكيداً على حرصه على إبراز هذه الرياضة الأصيلة. ورحّب الوزير بتشريف الملك هذا الحفل الكبير الذي يعد دعماً وتشجيعاً لأبنائه المنتمين إلى رياضة الفروسية والمهتمين بها، متمنياً أن تظهر هذه المناسبة بالصورة المشرفة.

ونوه الأمير متعب، وهو رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، بالدعم المتواصل الذي تلقاه رياضة الفروسية من المقام السامي الكريم، مما كان له أبلغ الأثر في تنامي الاهتمام بهذه الرياضة الأصيلة بوصفها جزءًا من تاريخنا وموروثنا وثقافتنا.

وأضاف أن الملك سلمان من أوائل الداعمين والمتابعين لرياضة الفروسية؛ وأن رعايته لمناسبات الفروسية اليوم امتدادٌ لذلك الدعم، حيث كان الملك عضواً في أول مجلس لإدارة نادي الفروسية عام 1385هـ، و»ما زال دعمه واهتمامه متواصلاً منذ ذلك الوقت، حتى شرّفنا بالرئاسة الفخرية للنادي، وهو الداعم والموجه الذي يحرص دائماً على أبنائه في وسط الفروسية». من جهته؛ رفع المدير العام لنادي الفروسية، عادل المزروع، الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٢) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)