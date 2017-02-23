ناقشت لجنة متخصصة من وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني خلال اجتماع عُقد في المنطقة الشرقية، آلية التنسيق المشترك لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق الجلعود، أن مثل هذه اللقاءات تأتي لتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين وتنعكس إيجاباً على أداء وفعالية مركز المراقبة الصحية التابع لصحة الشرقية في مطار الملك فهد الدولي من خلال وضع خطط الطوارئ والتدريب عليها لتؤدي عملها بفعالية عالية وقت الحاجة.
وذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الملك فهد الدولي يقوم بمهام وقائية من خلال فحص المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة، ومواجهة المخاطر الصحية العامة والتصدي لها وذلك وفقاً للوائح الصحية الدولية المعتمدة في العام 2005م وغيرها من المهام الإسعافية المساندة في بعض الحالات، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي للمطار من خلال مراقبة مصادر المياه ومحلات تداول الأغذية ونواقل المرض.
آلية لتطوير مركز المراقبة الصحية في مطار الدمام
ناقشت لجنة متخصصة من وزارة الصحة وهيئة الطيران المدني خلال اجتماع عُقد في المنطقة الشرقية، آلية التنسيق المشترك لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام التي قد تشكل خطراً على الصحة العامة.
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