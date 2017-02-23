6 تحديات تواجه التعليم في القرن الـ 21

حدّد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، 6 تحديات للتعليم في القرن الحادي والعشرين، وهي «التحدي الثقافي، والتربية المستدامة، وقيادة التغيير، وثورة المعلومات، وتمهين التعليم، وإدارة التكنلوجيا وسرعة تطورها وانتشارها».

وقال خلال ورقة عمل قدمها في افتتاح ملتقى «ساعة النشاط» الذي ينظمه تعليم الشرقية ممثلاً في إدارة نشاط الطلاب بعنوان «الجودة في النشاط الطلابي نحو تفعيل أمثل لساعة النشاط»، أمس، إن التعليم هو ثروة الوطن الأولى وحجر الزاوية في منظومة التنمية الشاملة المستدامة، وهو استثمار لأغلى أنواع الموارد وهو المورد البشري، في قضية تتعلق بمستقبل الوطن، مضيفاً أن الإنسان أصبح رأس المال المعرفي الأثمن، ولذا فإن التركيز على تنمية الإنسان يتطلب تنمية شاملة متكاملة، لما لذلك من عوائد على التنمية بمفهومها الشامل.

وأشار الدكتور المديرس إلى أهمية الجودة الشخصية في التعليم»، معتبراً أن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 حددت الدور المهم للتعليم في تحقيقها، مؤكداً أهمية الجودة الشخصية للأداء النوعي للعمل وأنها أساس جودة التعليم.

وذكر أن الموارد البشرية بأي مدرسة هي أهم مصدر رئيس لتحسين الجودة، وأن أداءها يعتمد في المقام الأول على جودة المعلمين بها، وأضاف «العنصر الرئيس في معادلة الجودة في التعليم هو المعلم، فهو المترجم الحقيقي لجودة المتعلم، وليست التقنية أو إجراءات العمل فحسب، وهذا يتطلب منا أن نعمل على أن جودة التعليم وهي جعل التعليم متعة وبهجة وفائدة تحقق من خلالها غايات التعليم، من خلال غرس وتعزيز القيم والمعارف المستهدفة لدى الطلاب وتزويد النشء بالمهارات اللازمة لخوض غمار الحياة العملية بنجاح وانسجام مع محيطهم».

وأشار المديرس إلى أهم المجالات التي ينبغي التركيز عليها في ساعة النشاط، وكذلك التعليم والتعلم من خلال إجادة مهارات التواصل اللفظي، والمهارات الحياتية من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية الرسمية، وكذلك التركيز على السلوك الإيجابي من خلال المحافظة على نظافة وسلامة البيئة المدرسية، وبث ثقافة التميز من خلال المشاركة في جوائز التميز. من جهته، وصف مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، النشاط الطلابي بأنه ركن مهم من أركان العملية التعليمية والتربوية، مبيناً أن اعتماد ساعة النشاط من قبل الوزارة تأكيد للنظرة الشمولية التي تسعى إلى تحقيق أهداف وسياسات التعليم بالمملكة، مضيفاً أن الملتقى استكمال لما بدأته الوزارة، والمؤمل أن يخرج المشاركون فيه بدليل استرشادي يسهم في دعم المعلمين القائمين على أندية النشاط بالمدارس، مشيراً إلى أن التخطيط لهذه الساعة أمر ملح بل وضرورة تتطلب التدرج في تطبيق ساعة النشاط من ساعتين إلى أربع ساعات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)