«جيل بلا سكري» في «تقنية بنات الأحساء»

نظمت الوحدة الصحية في الكلية التقنية للبنات بالأحساء، أمس، نشاط «سعراتي والسكري»، وذلك ضمن الأنشطة الصحية في الكلية.

واشتمل برنامج النشاط الذي أعدته مجموعة من متدربات الكلية وبإشراف المساعد الصحي أمينة الحسن، على ركنين أحدهما تناول شرح لمرض السكري وقياس نسبة السكر، وكذلك كيفية اختيار الأطعمة للأطفال والكبار، فيما تناول الركن الآخر الحديث عن السعرات الحرارية وكيفية حسابها وعرض تطبيقات ذكية في الجوال والآيباد تسهم في مساعدة الفرد على إدارة نظامه الغذائي اليومي.

وشهد الركنان إقبالاً من الموظفات والمتدربات وعلى رأسهن عميدة الكلية والوكيلات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)