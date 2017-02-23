الأحساء تستضيف 120 رائداً كشفياً.. اليوم

تستضيف الأحساء ممثلة في مفوضية رواد الكشافة بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في المحافظة، وعمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل، اليوم، وعلى مدى ثلاثة أيام، اللقاء الخامس عشر لرابطة رواد كشافة المملكة، تحت رعاية رئيس رابطة رواد كشافة المملكة الأستاذ الدكتور عبدالله نصيف، وبحضور نائب رئيس رابطة رواد كشافة المملكة الأستاذ الدكتور عبدالله الفهد، ومفوض رابطة رواد كشافة المملكة في جمعية الكشافة العربية السعودية الرائد الكشفي زيد البتال، وأعضاء اللجنة الفنية الفرعية لرابطة رواد كشافة المملكة. وذكر مفوض رواد كشاقة الأحساء الرائد الكشفي عبدالعزيز الخميس، أن اللقاء التشاوري يشارك فيه 120 رائداً كشفياً على مستوى المملكة، ويأتي ضمن خطة أنشطة وبرامج مفوضية رواد كشافة المملكة في جمعية الكشافة العربية السعودية لهذا العام. من جانبه، أوضح مفوض الإعلام بمفوضية رواد كشافة الأحساء الرائد الكشفي علي اليامي، أن اللقاء يتضمن عدداً من المحاور ذات العلاقة بأنشطة وبرامج رواد الكشافة وفق رؤية المملكة 2030 وكيفية تحقيقها، من خلال ورش عمل وحوارات في البرامج والإعلام، وكذلك إعلان أسماء المفوضيات الفائزة بالمراكز الخمسة الأوائل على مستوى المملكة في الأنشطة والبرامج وتنمية العضوية وتحقيق الشراكة وتنمية الفكر، بالإضافة إلى تنظيم برنامج سياحية وترفيهي يقام على هامش اللقاء يشمل حفل سمر وعملاً تطوعياً في مخيم الجوالة بجامعة الملك فيصل، وزيارة معرض «كلنا منتجون» الذي تنظمه جمعية فتاة الأحساء في متنزه الملك عبدالله البيئي، وتنفيذ جولة سياحية تحكي قصة تطور الأحساء سياحياً واقتصادياً وعمرانياً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)