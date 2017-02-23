الأميرة عبير: «نقوش الشرقية» تأصيل للثقافة وذاكرة للمجد والحضارة

وصفت رئيس مجلس الأمناء في مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، مبادرة نقوش الشرقية بأنها تأصيل للثقافة ورابط للفنون وذاكرة للمجد والحضارة ومنظومة متكاملة لعقد الجمال بين محافظات المنطقة، مؤكدة أن الشرقية فخورة بما مضى من إرث حضاري ووعاء معرفي.

جاء ذلك في كلمة لها خلال استضافتها في مقر المجلس نخبة كبيرة من الفنانين التشكيليين من مختلف محافظات ومدن المنطقة الشرقية، وذلك في إطار اللقاء التحضيري لإطلاق مبادرة نقوش الشرقية رسمياً الأسبوع المقبل.

وأشادت الأميرة عبير بمبادرة نقوش الشرقية كونها موجهة لجميع محافظات المنطقة، مبينة أن موقع نقوش الإلكتروني سيحتوي على أيقونة موجهة لجميع شرائح المجتمع المهتمين بالانضمام للمشروع وتقديم ما لديهم من مواهب ومشاركات لإثراء نقوش الشرقية وإطلاق المبادرة بحملة إعلامية واسعة تتناسب مع حجم انطلاقة تدشينها.

وقالت «نقوش الشرقية هي مرآتنا التي ستعكس لنا جمال ما تصنعه أيادي الوطن، وستكون عنصراً فنياً وحضارياً فاعلاً من حيث الحضور الدلالي والمكاني بأثر مستديم لأبناء المنطقة الشرقية، وستجعل من ميادين المنطقة مثالاً ونبراساً يستضاء به وينتفع منه لمناطق المملكة»، مشيدة بجميع الاقتراحات والأفكار.

وتناول اللقاء تأصيل ثقافة وفنون محافظات ومدن المنطقة الشرقية بطرح مبادرة نقوش الشرقية عبر آراء ومقترحات الفنانين والفنانات التشكيليين، كما تطرق إلى توصيات ونقاشات حيوية فاعلة تثري المبادرة التي تسعى من خلالها إلى تأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية والاجتماعية والثقافية، مع طرح عدد من الأفكار المستقبلية كالرسم على طرق المشاة عن طريق أطفال المدارس، وإقامة مساحة دائمة لفناني المنطقة الشرقية في المجمعات التجارية، وإنشاء صالات تعنى بالفن التشكيلي.

من جهتها، أكدت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، عن توجه المجلس إلى عقد عديد من الشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع لتعزيز برامجه وتحقيق أهدافه وتطلعاته. يُذكر أن اللقاء حضره مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في المنطقة الشرقية أحمد الملا، والفنان التشكيلي زمان جاسم، والخطاط عصام جميل، والفنان التشكيلي عبدالله الشيخ، والمصور الفوتوغرافي محمد الخراري، والفنانة التشكيلية ضياء يوسف، والمصور الفوتوغرافي سعد الزامل، والفنانة التشكيلية تغريد البقشي، والفنان التشكيلي عبدالرحمن السليمان. من جهة أخرى، عقدت أمانة المنطقة الشرقية في القاعة الكبرى بمقرها في الدمام، أمس، اجتماعاً بشأن الاستعداد لانطلاق مبادرة نقوش الشرقية، التي تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية برئاسة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بالتعاون مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية. وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام في الأمانة محمد الصفيان، أن الاجتماع ضم فريق اللجنة التنفيذية لنقوش الشرقية، قدم خلاله عرضاً حول المبادرة وطرح أهم أفكارها ومشاريعها المستقبلية وكيفية جعل العناصر الجمالية في البيئة العمرانية التي تعبر عن ثقافة وهوية المجتمع في المنطقة الفنية بالتراث العريق.

وأكد أن المبادرة تحرص على أن يكون لأهل المدن والقرى بكافة فئاتهم من طلبة المدارس والمعاهد الفنية والجامعات والحرفيين والفنانين والتشكليين دور فعلي في تجميل مدنهم وقراهم، مفسحة المجال أمام كل المواهب والكفاءات في شراكة منتجة وخلاقة تحمل سمات الاستدامة وصفات التنمية الحضارية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)