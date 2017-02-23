218 طالباً و5 جهات يفعِّلون أسبوع الشجرة في الخبر

احتضنت حديقة الكادي بحي الجسر بالخبر انطلاق فعاليات أسبوع الشجرة الثامن والثلاثين، بمشاركة 218 طالبا يمثلون 31 مدرسة بقطاعي التعليم بالخبر والظهران وفرق الكشافة، وخمس جهات حكومية أخرى تمثلها محافظة الخبر، وبلدية الخبر، والشرطة، والمرور، وفرع مديرية المياه بالخبر. وشارك الطلاب في زراعة الأشجار والزهور إيذاناً ببدء فعاليات أسبوع الشجرة بمدينة الخبر. وأجمعت الجهات الحكومية المشاركة أن استمرار هذه المناسبة والزخم الذي تحظى به سنة بعد أخرى يمثل إشارة مهمة لتصميم الجميع على المضي قدماً لتحقيق إنجازات مهمة على هذا الصعيد، حيث باتت الرقعة الخضراء وزيادة حصة الفرد منها تمثل عنصراً أساسياً في سياسة التخطيط الحضري والمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وتعزيز حماية المناطق والمحافظة على جودة الهواء والتخفيف من تغير المناخ. وتأتي مشاركة بلدية الخبر في هذه المناسبة التي تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية التشجير وإبراز مشاركتهم على مختلف فئاتهم العمرية في الحفاظ على الزراعة وتوعية الجمهور بالدور الذي تقوم به البلدية في هذا المجال، وحرصها على التنوع وتحقيق التميز في مجال إنشاء وتوفير الحدائق العامة والميادين والمتنزهات الجاذبة للسياحة، وتشجير الطرق والشوارع العامة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المشاريع الزراعية وإدارتها بكفاءة وفعالية.

كما تهدف مشاركة قطاع التعليم لتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على النباتات والأشجار والممتلكات العامة، وغرس حب الشجرة وأهميتها من النواحي البيئية والاجتماعية والجمالية، وبناء الوعي لدى الأجيال المقبلة بأهمية الحفاظ على الأشجار والنباتات والمساحات الخضراء.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٠٨) صفحة (٤) بتاريخ (٢٣-٠٢-٢٠١٧)