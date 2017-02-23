هبط مؤشر الاسهم اليابانية القياسي “نيكي” اليوم في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وتراجع نيكي 0.01 في المائة مسجلا 19379.92 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المائة ليصل إلى 1556.68 نقطة.
هبط مؤشر الاسهم اليابانية القياسي “نيكي” اليوم في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وتراجع نيكي 0.01 في المائة مسجلا 19379.92 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المائة ليصل إلى 1556.68 نقطة.
محاصرة مثيري النعرات الطائفية والقبلية.. ومناهج دراسية تؤسّس…
ولي العهد: الأمن الإلكتروني جزء من التزام الحكومة بسلامة المواطنين…
تقنيات جديدة لتقليل الكلفة الرأسمالية وزيادة الإنتاجية للمياه المحلاة
رائدات أعمال عسير: الامتياز التجاري يقرِّبنا من الأسواق العالمية
«غرفة الشرقية» تدعو قطاع الأعمال إلى التفاعل مع «صناعة التشييد»
«دُلـني للأعمال» يشارك في ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجدة
«الوليد للإنسانية» و«الإيسيسكو» تنظمان القافلة الطبية والاجتماعية التربوية
Profile