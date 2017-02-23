هبط مؤشر الاسهم اليابانية القياسي “نيكي” اليوم في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجع نيكي 0.01 في المائة مسجلا 19379.92 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 في المائة ليصل إلى 1556.68 نقطة.