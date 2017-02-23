القيادة تهنئ رئيسة جمهورية استونيا

هنأت القيادة رئيسة جمهورية استونيا السيدة كريستي كاليولايد، بذكرى يوم الاستقلال لبلادها. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة استونيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكاليولايد، ولحكومة وشعب جمهورية استونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة نفسها؛ بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة استونيا.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكاليولايد، ولحكومة وشعب جمهورية استونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي السياق نفسه؛ بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية استونيا.

وعبر ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكاليولايد، ولحكومة وشعب جمهورية استونيا الصديق المزيد من الرقي والازدهار.