لا بلاغات من سعوديين جراء أعاصير كاليفورنيا

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لوس انجليسواس

أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية في لوس أنجليس السفير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أن القنصلية لم تتلق حتى إعداد هذا البيان أي اتصال من أحد المواطنين من جراء ما تتعرض له ولاية كاليفورنيا من أمطار غزيرة وما صاحبها من أعاصير وما نتج عنه من سقوط أشجار وإغلاق الكثير من الطرق.

وأوضح السديري في بيان، الليلة الماضية، أن القنصلية تتابع أحوال الفيضانات وما ينتج عنها بالتنسيق أيضًا مع الملحقية الثقافية منذ اللحظات الأولى بالتعميم على كافة الطلاب بتوخي الحيطة والحذر وتزويدهم بكافة أرقام الطوارئ بالقنصلية وتم تفعيل خطة الطوارئ المرسومة من قبل وزارة الخارجية في مثل هذه الحالات، متمنياً للجميع السلامة.

لوس انجليس  |  واس

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