القتل تعزيراً في مهرب مخدرات بالدمام

نفذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل تعزيراً في باكستاني أدين بتهريب كمية من الهيروين المخدر.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، أن سلطات الأمن ألقت في وقتٍ سابقٍ القبض على، إعتبار خان قل سلاخان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف و من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ الحكم في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة كل من يقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.