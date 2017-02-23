إزالة مباسط عشوائية في مكة

نفذت لجنة متابعة المباسط المخالفة والباعة الجائلين بأمانة العاصمة المقدسة، عدد من الجولات الميدانية في منطقة العزيزية، شملت الباعة المفترشين، أمام المجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والحدائق العامة والساحات المحيطة بالمساجد بالشوارع العامة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة منصور بن سعيد بالبيد، أن اللجنة بالتعاون مع بلدية العزيزية الفرعية، قامت أمس بحملة واسعة في منطقة العزيزية أزالت خلالها عددا من المباسط العشوائية وصادرت كميات من الخردوات والمواد الغذائية، مؤكدا أن اللجنة لا تزال تكثف تواجدها في المنطقة لاتخاذ التدابير والقضاء على هذه الظاهرة العشوائية.

من جهته أبان رئيس لجنة متابعه المباسط المخالفة والباعة الجائلين فهد عسيري، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 5600 قطعة من الإكسسوارات والملابس الجاهزة واللعاب الأطفال واكسسوارت الجولات والعطورات، و 357 كيلو جراماً من الأطعمة المكشوفة والملوثة، وضبط سيارتين استغلها أصحابها لعرض البضائع عليها، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية، وسلمت المصادرات لبلدية العزبزية الفرعية، وتسليم أصحاب السيارتين لقسم شرطة العزيزيه لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأكد أن الأمانة تقوم بتكثيف جهودها لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، وذلك حفاظاً على تقديم أفضل الخدمات وتهيئة الأوضاع الصحية وتوفير سبل الراحة والطمأنينة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.