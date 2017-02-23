“الراجحي” تتبني تأمين منسوبي “التعليم”

وقعت شركة الراجحي للتأمين التعاوني، أمس الأربعاء، اتفاقية مع وزارة التعليم لتقديم خدمات التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي الوزارة وأفراد أسرهم.

وقالت الشركة عبر بيان لها على تداول، أنها ستقوم بتوفير غطاء تأميني طبي اختياري لكافة منسوبي وزارة التعليم وأفراد أسرهم، على أن تبدأ التغطية التأمينية بتاريخ 1438/08/1هـ الموافق 2017/04/27م، ولمدة سنة ميلادية.

وأشارت الشركة أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة وزارة التعليم بشركة الراجحي للتأمين التعاوني لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، متوقعة أثراً مالياً ايجابياً لهذا الاتفاق للنتائج المالية لعام 2017م.