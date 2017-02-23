الإطاحة بمسلح تَحصّن بمنزله وأطلق النار بشكلٍ عشوائي

تمكنت شرطة منطقة تبوك، ممثلة بشرطة محافظة ضباء من السيطرة والقبض على أحد الجناة بمحافظة ضباء بعد قيامه بالتحصن داخل منزله وبحوزته أسلحة نارية وقيامه بإطلاق النار بشكل عشوائي وتكسير زجاج إحدى المركبات.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقدم خالد الغبان، أن الجاني تبين أنه بحالة غير طبيعية وقد جرى محاصرته ومراقبته خلال الساعات الماضية، ومحاولة إقناعه بتسليم نفسه بشتى السبل والوسائل، حرصاً على سلامة الجميع إلا أنه رفض كل المحاولات، مما استدعى التدخل الأمني ومداهمة المنزل من خلال خطة أمنية للسيطرة على الموقف نفذتها القوة الشرطية.

وأضاف، تم إلقاء القبض عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر ولله الحمد، وقد تم ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخيرة الحية إضافة الى كمية من المخدرات، وجدت داخل المنزل وتم تحريز كامل المضبوطات ومعاينة الموقع وإيقاف الجاني والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.