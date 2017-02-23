المرور: انخفاض الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية بنسبة 17%

أوضح العقيد طارق الربيعان متحدث المرور أن الوفيات والاصابات في الحوادث المرورية تراجعت بنسبة 17 في المائة خلال الربع الأول من عام 1438 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى تراجع الحوادث بنسبة 8% في الربع الأول من 1438 مقارنة بنفس الربع الأول من عام 1437 .

وقال إن عدد الحوادث في المملكة بلغ 127998 في الربع الاول من 1438 مقارنة 138724 في الربع الاول من 1437 بانخفاض مقداره 10726 حادث، موضحاً أن عدد المصابين بلغ 8299 في الربع الاول من عام 1438 مقارنة بـ 9953 مصاب بانخفاض 1654 مصاب مقارنة بالربع الأول من 1437 .

وأوضح أن عدد المتوفين بلغ 1591 متوفي في الربع الاول من 1438، منهم 1450 من الذكور و141 من الإناث، وذلك مقارنة بـ 1920 متوفي في نفس الفترة من 1437 بانخفاض بلغ 329 شخص متوفي عن نفس الفترة من عام 1437.

وشدد الربيعان على أهمية دور الأم ووصفها بأنها الركن الاساسي في المنزل في ظل انشغال الاب في اعماله واشغاله وقال: إن الام هي التي تتأكد من كافة احتياجات الابناء من طفولتهم وحتى المراهقة، ودعا إلى ضرورة متابعة سلوكيات الأبناء ورصد المتغيرات التي تطرأ عليهم، وأضاف ان الأم قادرة على تغيير بعض السلوكيات السلبية للابناء إلى ايجابية.

فيما قال سليمان المنصور المدير التنفيذي لمبادرة ‪”الله يعطيك خيرها‪” : نحن شركاء مع المرور وقد عشنا منذ اطلاق المبادرة ما يعيشه المرور وقد لاحظنا وجود عملية تطويرية شاملة يشهدها المرور في المملكة سواء على مستوى الأفراد أو القيادات أو التدريب أو الوسائل الارشادية وأشار إلى ان للمرور جهود عظيمة أيضا في انجاح مبادرة الله يعطيك خيرها.

وأكد أن المرور يعيش عملية تطويرية شاملة ونحن نشاهد الآن معدلات الانخفاضات في الحوادث والوفيات والإصابات، وهي نتيجة جهود وأعمال تمت على أرض الواقع من قبل أجهزة المرور.

وأضاف لدينا أهداف لخفض الحوادث المروية، مضيفاً: لقد بدأت معدلات الانخفاض في الوفيات والإصابات والإعاقات والحوادث.

وأضاف نحن بصدد تحقيق أهداف أخرى للوصول إلى أعلى النسب من التراجع في الحوادث.

وأوضح المنصور قائلا: لدينا مشروع طموح لتوعية المجتمع من خلال الاسرة وخاصة الأم والفتيات، مشيراً إلى وجود ما يقارب 18 مليون شخص يستخدمون السيارات في التنقل.

وشدد على أهمية تعظيم دور الأسرة في التوعية من مخاطر الحوادث والحد منها ويكون لها بصمة واضحة في ترسيخ مفهوم السلامة لإثراء هذه الثقافة في المجتمع، بالإضافة الى استثمار طاقات وامكانات كل فرد في الاسرة في تنفيذ إجراءات السلامة ‪.

وأضاف أن مبادرة الله يعطيك خيرها بدأت تفعيل برنامج “سلامة أسرتي” المنبثق عن مبادرة الله يعطيك خيرها التي تتبناها جمعية الاطفال المعوقين الذي يستهدف توعية الأسر والركاب بالتنقل والركوب الآمن للحد من الحوادث وتخفيض معدلات الإصابات والإعاقات والوفيات.

‪. وأشار إلى أن “مبادرة الله يعطيك خيرها” حظيت بدعم وتدشين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتتمتع بمساندة واهتمام غير محدود من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين مما يحملنا مسؤولية عظيمة وهامة لمساندتها من أجل حماية الأسرة وجميع افرادها من اخطار الحوادث المرورية وتبعاتها الجسيمة‪.