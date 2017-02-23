إنقلاب حافلة يُصيِّب 9 في جدة

إسعاف
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جدةالشرق أونلاين

تسبب حادث انقلاب لحافلة تقل عددًا من الركاب بحي النهضة شمال دوار التاريخ؛ في إصابة تِسْعَة منهم بإصابات متفرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد – أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم في تمام الساعة 6:18 بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.

وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني عِوَض الكثيري، إلى موقع الحادث، ليجدوا (9) إصابات توزعوا كالتالي: 4 إصابات حالتها متوسطة، (5) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.

وتابع : قدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة 3 حالات إلى مستشفى الملك فهد ومصاب إلى السعودي الألماني بجدة.

الشرق أونلاين  |  جدة

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