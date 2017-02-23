إنقلاب حافلة يُصيِّب 9 في جدة

تسبب حادث انقلاب لحافلة تقل عددًا من الركاب بحي النهضة شمال دوار التاريخ؛ في إصابة تِسْعَة منهم بإصابات متفرقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أبوزيد – أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم في تمام الساعة 6:18 بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص نتج عنه 9 إصابات.

وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني عِوَض الكثيري، إلى موقع الحادث، ليجدوا (9) إصابات توزعوا كالتالي: 4 إصابات حالتها متوسطة، (5) إصابات بسيطة تم إسعافها بالموقع.

وتابع : قدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة 3 حالات إلى مستشفى الملك فهد ومصاب إلى السعودي الألماني بجدة.