أعربت الهيئة العامة للترفيه اليوم عن أسفها لما حدث من مخالفة بأحد الأنشطة لفعالية “كوميك كون”.

وقالت الهيئة في بيان رسمي لها: على الرغم من نجاح الفعالية بشكل عام من ناحية المحتوى والتنظيم٬ إلا أن بعض الأنشطة المصاحبة لهذا الحدث أخلّت بأحد بنود التصريح”.

ولفتت إلى رصد هذه المخالفة وإيقافها في وقتها والعمل على إصدار الجزاءات على الجهة المنظمة.

وأكدت الهيئة دورها كمنظّم ومطوّر لقطاع الترفيه في المملكة٬ وسعيها للارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته٬ ومراعاتها المحافظة على القيم والأخلاق والتقاليد٬ واعتبار ذلك من أولوياتها في جميع مشاريعها وأنشطتها التي تقدمها للمواطنين.

ورحبت بأي نقد بنّاء أو مقترحات عن طريق حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.