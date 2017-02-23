إعلان رياضي نسائي يسبب جدلاً في المنطقة العربية

أثار إعلان على الإنترنت أطلقته شركة نايكي هذا الأسبوع وتظهر فيه نساء عربيات وهن يلعبن رياضات الشيش والملاكمة والتزلج جدالا في المنطقة العربية بسبب محاولته تحطيم الصورة النمطية للمرأة التي تقضي حياتها في البيت.

وفي بداية الإعلان تطل فتاة برأسها وهي متوترة من باب بيتها ثم تعدل حجابها قبل أن تنطلق عدوا في الشارع. ويردد صوت نسائي بلهجة سعودية “ايش هيقولوا عنك؟ … إنك ما المفروض تكوني هنا … أو يمكن يقولوا إنك قوية. إن ما حد يقدر يوقفك.

إنك هتلاقي طريقك. إنك قدها وإنك أبهرتيهم”. وخلال 48 ساعة من نشر هذا الفيديو تمت مشاركته 75 ألف مرة على تويتر وشاهده 400 ألف مشاهد على يوتيوب.

وقالت سارة الزوقري المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق على صفحتها على تويتر إنه إعلان “يتناول مشاعر عدم الأمان عند النساء في مجتمع ويتعمق ويصبح أداة تمكين لا مجرد منتج.” غير أن الآراء لم تكن كلها إيجابية.