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مهدية آل طالب تعرض 63 عملاً تشكيلياً في «ثمرة الرماد»
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هذي البلشه كأنه يقول إمسك لي وانا أقطع لك، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماهو هين معزبنا، يعطيه باليسرى وياخذها من المخباه(الجيب) أليمنى .
كاريكاتير
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مهدية آل طالب تعرض 63 عملاً تشكيلياً في «ثمرة الرماد»
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هذي البلشه كأنه يقول إمسك لي وانا أقطع لك، حسبنا الله ونعم الوكيل.
ماهو هين معزبنا، يعطيه باليسرى وياخذها من المخباه(الجيب) أليمنى .